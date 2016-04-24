Чебоксары, 24 апреля, 2016, 09:35 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе уровень безработицы в I квартале составил 5,1% (в РФ — 5,9%). Самый высокий показатель — в Пермском крае, минимальный — в Татарии. Такие данные приводит Росстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Босяки. Бесприютные (фрагмент). Илья Репин. 1894

Максимальный уровень безработицы в Поволжье зарегистрирован в Пермском крае (6,7%), далее идут Марий Эл и Чувашия (6,1%). Также выше среднероссийского уровня показатель в Башкирии (6%). Минимальные уровни безработицы отмечены в Татарии (3,7%), Нижегородской области (4,3%) и Самарской области (4,5%).

Уровень занятости в Поволжье в январе-марте 2016 года составил 64,9% (в РФ — 64,8%). Лидерами в Поволжье являются Нижегородская область (68,2%) и Татария (67,8%), худшие показатели зафиксированы в Саратовской области (60,2%) и Башкирии (62%).

Напомним, в марте в России уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) составил 6% (в марте и феврале — по 5,8%). Самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечался в Центральном федеральном округе, самый высокий — в Северо-Кавказском федеральном округе.