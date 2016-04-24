Инглвуд, США, 24 апреля, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над претендентом на пояс чемпиона IBF 26-летним американцем Домиником Уэйдом. Об этом сегодня, 24 апреля пишет «Коммерсантъ».

Боксёрский поединок. Густав Ребергер. 1927

Бой проходил в американском городе Ингвуд и завершился уже во втором раунде. Головикн отправил Уэйда в нокаут.

Таким образом эта победа стала 16-м подтверждением Головкиным титула WBA, 13-м — IBO, четвертым — WBC и первым — IBF. Этот бой стал 35-м в профессиональной карьере казахстанского боксера. На данный момент у Головкина нет ни одного поражения.