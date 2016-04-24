Кемерово, 24 апреля, 2016, 08:50 — ИА Регнум. В дорожно-транспортном происшествии с участием бывшего начальника областного управления ГИБДД Кемеровской области Юрия Мовшина погибли четыре человека. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщают местные СМИ.

Toby Oxborrow Дорожно-транспортное происшествие

Сообщается, что на трассе недалеко от Кемерова столкнулись два автомобиля Toyota. За рулем одной из машин находился Мовшин, который 13 лет руководил областным управлением ГИБДД. Его внедорожник ехал со скоростью порядка 130 километров в час.

В другой машине находились пять человек. Двое из них скончались на месте. Водитель и ещё два пассажира были госпитализированы в тяжелом состоянии. Позже двое пострадавших скончались в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Известно, что Мовшин был трезв.