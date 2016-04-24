Вашингтон, 24 апреля, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Федеральное авиационное управление США потребовало заменить двигатели на 176 самолетах Boeing-787 Dreamliner из-за технического дефекта, который может привести к отказу двигателей во время полета. Об этом сегодня, 24 апреля, пишет The Telegraph.

Charly W. Karl Boeing-787 Dreamliner

По словам представителя компании GE Aviation, которая производит двигатели, Рика Кеннеди дефект заключается в том, что при возникновении наледи лопасти вентилятора в двигателе начинают тереться о резиновый кожух, что приводит к вибрации двигателя.

Этот дефект может привести к серьезным проблемам прямо во время полета. При длительном перелете этот дефект может привести к повреждению сразу нескольких двигателей и к невозможности быстро запустить их вновь.

Сколько будет стоить замена двигателей на 176 самолетах не сообщается.