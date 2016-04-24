Белград, 24 апреля, 2016, 08:26 — ИА Регнум. В Сербии началось голосование на внеочередных парламентских выборах. Более восьми тысяч избирательных участков по всей стране открылись сегодня, 24 апреля, в 7:00 по местному времени.

Постановили единогласно. Александр Дейнека. 1925

Голосование продлится до 20:00 (21:00 мск). В течение дня и сразу после закрытия избирательных участков ожидаются публикации опросов по методу exit poll.

На данный момент известно, что проблемы возникли на одном избирательном участке в населенном пункте Гроцка в пригороде Белграда. Там сгорела школа, в которой должен был разместиться избирательный участок. В результате пожара никто не пострадал, но здание сильно повреждено.

За мандаты в 250-местной Скупщине сражаются 20 политических партий, коалиций и блоков. Им надо преодолеть пятипроцентный барьер, чтобы попасть в парламент. Партии национальных меньшинств имеют квоту в парламенте. Чтобы провести в Скупщину своих депутатов им надо набрать порядка 15 тысяч голосов.

Согласно данным социологических опросов, победа скорее всего достанется коалиции «Сербия побеждает», ядром которой является правящая Сербская прогрессивная партия нынешнего премьер-министра Александра Вучича. Главной интригой выборов считает вопрос, сможет ли эта коалиция получить более 50% мест в Скупщине.

Досрочные парламентские выборы были инициированы Вучичем. Премьер-министр столкнулся с широкой критикой проводимой им политики евроинтеграции. Чтобы подтвердить свой политический курс он решил провести досрочные выборы.