Петропавловск-Камчатский, 24 апреля, 2016, 08:12 — ИА Регнум. Самый высокий вулкан Евразийского континента — Ключевская сопка в Камчатском крае в ночь на 24 апреля по камчатскому времени выбросил шестикилометровый столб пепла. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщают местные СМИ со ссылкой на камчатский филиал геофизической службы РАН.

Вулкан ночью (фрагмент). Жюль Таверне. 1880е

Сообщается, что выброс был зафиксирован сейсмодатчиками и спутниками. Столб пепла поднялся на высоту шести километров над уровнем моря. На данный момент облако пепла сместилось примерно на 200 километров на юго-запад в сторону Охотского моря. Его площадь составляет порядка 1250 квадратных метров.

Региональное управление МЧС рапортует, что выпадения пепла в населенных пунктах не зафиксировано.

Напомним, ранее сейсмологи сообщили, что с начала апреля можно говорить об извержении Ключевской сопки. Активность вулкана растет. Спутники постоянно фиксируют термальные аномалии, что свидетельствует об извержении. В районе вулкана постоянно происходят землетрясения и постоянные выбросы лавы и паро-газовых облаков.