Сеул, 24 апреля, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Разведка Республики Корея сообщает, что вооруженные силы КНДР разместили вдоль границы с Южной Кореей 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО). Дальность стрельбы этих РСЗО позволяет нанести удар по Сеулу. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военные источники.

Republic of Korea Armed Forces Корейские реактивные системы залпового огня

Сообщается, что по данным южнокорейской разведки, Пхеньяк разместил 122-миллиметровые РСЗО к северу от демилитаризованной зоны. Расчетная дальность стрельбы этих РСЗО составляет порядка 40 километров. Это вполне позволяет произвести обстрел Сеула.

В Южной Корее отмечают, что это первый случай с 2011 года, когда Северная Корея устанавливает ракетные установки с полковыми подразделениями вдоль демилитаризованной зоны.

Напомним, с начала этого года в КНДР проходят ядерные и баллистические испытания. Это вызывает обеспокоенность в Сеуле и Вашингтоне. Американо-южнокорейский альянс решил ответить Пхеньяну масштабными военными учениями.

Также США инициировали введение новых международных санкций против КНДР по линии ООН.