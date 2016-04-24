Москва, 24 апреля, 2016, 07:32 — ИА Регнум. Православные христиане сегодня, 24 апреля, отмечают Вход Господень в Иерусалим. Это один из двенадцати главных (двунадесятых) церковных праздников, который в русских богослужебных книгах получил название Недели цветоносной. В просторечии этот праздник также называют Вербным воскресеньем.

Вход Христа в Иерусалим. Николай Кошелев. 1918

В честь праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Богослужение начнется в 9:30 утра.

Уже завтра, 25 апреля, начнется Страстная неделя — последняя и самая строгая неделя Великого поста, когда вспоминаются страдания и смерть Иисуса Христа. Страстная неделя завершается праздником Пасхи — Воскресение Христово. В этом году Пасха будет отмечаться 1 мая.