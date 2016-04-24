Сан-Франциско, США, 24 апреля, 2016, 07:26 — ИА Регнум. Самолет на солнечных батареях Solar Impulse закончил перелет через Тихий океан вечером субботы, 23 апреля, пролетев над мостом Золотые Ворота американского города Сан-Франциско. Отрезок пути с Гавайских островов до побережья американского континента необычный летательный аппарат преодолел за три дня, сообщает ВВС.

Anthony Quintano Самолёт на солнечных батареях Solar Impulse

«Я пересек мост. Я официально в Америке», — сообщил пилот Бертран Пикар, пролетая над заливом Сан-Франциско.

В попытке пересечь Тихий океан Solar Impulse преодолел 8,924 км в течение пяти дней и ночей прежде, чем приземлился на территории Гавайских островов. Это самый протяженный по времени из когда-либо осуществленных перелетов на самолете без остановки. Но расположенные на верхней поверхности летательного аппарата батареи сильно перегреваются, в результате чего машине для продолжения маршрута потребовался ремонт. В течение восьми месяцев Solar Impulse находился на архипелаге и, наконец, в четверг, 21 апреля, вновь поднялся в воздух с целью преодолеть остаток пути над самым большим океаном планеты.

В субботу вечером Пикар посадил свой самолет в Силиконовой долине на территории аэродрома Моффетт.

Напомним, летательный аппарат на солнечных батареях начал свое путешествие в марте прошлого года в Абу-Даби. Машину пилотировали два летчика, поочередно сменявших друг друга на разных участках пути. Пара намерена достигнуть Нью-Йорка к началу июня, после чего будет начала подготовка к трансатлантическому перелету.