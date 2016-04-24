Всеволожск, Ленинградская область, 24 апреля, 2016, 06:37 — ИА Регнум. Пенсионеру, пытавшемуся отравить газом собственную семью, предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. Всеволожский городской суд Ленинградской области в субботу, 23 апреля, принял решение об избрании меры пресечения: 68-летний подозреваемый будет заключен под стражу, сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Ленинградской области.

Старик (фрагмент). Франсиско Гойя. 1828

Для выяснения всех обстоятельств дела, а также мотива совершения преступления будет проведен ряд экспертиз. Соответствующее решение уже принято следователем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 апреля пенсионер, подключив шланг к газовой магистрали, направил его в окно дома, где спали трое человек: мужчина и две женщины, одна из которых является бывшей падчерицей подозреваемого. После того как заподозривший неладное мужчина вышел из дома, пенсионер начал стрелять и ранил его. В настоящее время 43-летний пострадавший находится в клинике, его состояние оценивается как средне тяжелое. Обе женщины не пострадали.