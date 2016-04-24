Вашингтон, 24 апреля, 2016, 06:09 — ИА Регнум. Голливудский актер Роберт Дауни-младший сообщил, что во время беседы с режиссером Гаем Ричи обсуждал начало съемок нового фильма о знаменитом сыщике «Шерлоке Холмсе-3», пишет «Российская газета».

Цитата из к/ф «Шерлок Холмс: Игра теней». реж Гай Ричи, 2011 год. США Беседа Холмса и Ватсона

По словам актера, съемки начнутся в конце текущего года. В настоящее время съемочная группа уже занимается подготовительными работами.

«Если бы мы могли снять фильм через Skype, это уже было бы сделано в течение недели», — шутит Дауни-младший, добавив также, что начало съемок откладывалось в связи с его напряженным графиком.

Напомним, что первый фильм от режиссера Гая Ричи «Шерлок Холмс» вышел в 2009 году под слоганом «От них не скроешься». Бюджет картины составил $90 млн. А кассовый сбор достиг $500 млн. В общей сложности в кинотеатрах мира фильм посмотрело около 40 млн человек.

Второй фильм «Шерлок Холмс: Игра теней» от того же американского режиссера вышел в 2011 году. Бюджет этой картины составил уже $125 млн. В кассах фильм собрал около $5,5 млн. На роль главного злодея картины профессора Мариарти претендовали Брэд Питт, Гари Олдман, Дэниел Дэй-Льюис, Шон Пенн и Хавьер Бардем. Благодаря успеху картины кинокомпания Warner Bros. заявила, что готовит съёмки третьей части.