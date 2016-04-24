Вашингтон, 24 апреля, 2016, 05:52 — ИА Регнум. Задымление на красной ветке метро в столице США Вашингтоне, приведшее к эвакуации пассажиров, произошло в результате возгорания изолятора на одной из платформ. В результате происшествия никто серьезно не пострадал, сообщает RT со ссылкой на twitter-сообщение городской пожарной службы.

Chris Gladis Вашингтонское метро

Несмотря на то что между станциями Телитаун и Френдшип Хайтс все еще отмечается повышенное содержание дыма, источник дыма ликвидирован.

Ранее сообщалось о том, что взрыв и пожар на станции метро столицы США вызвали панику на станции. К месту происшествия были в срочном порядки подтянуты машины скорой помощи и пожарные расчеты. По сообщениям очевидцев, некоторых пассажиров из зоны задымления выносили на носилках. Горожане, ставшие участниками событий, обвинили столичное управление транспорта в некомпетентности: отсутствие информации со стороны администрации в момент задымления вызвало панику среди находившихся под землей пассажиров, кроме того, в месте происшествия отмечались перебои в работе сотовой связи.