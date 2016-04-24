Лондон, 24 апреля, 2016, 05:44 — ИА Регнум. Великобритания может направить свои войска в Ливию для борьбы с террористами группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена в РФ). Об этом 23 апреля заявил глава британского МИД Филипп Хаммонд в интервью газете Telegraph.

mod.uk Британский солдат

Министр не исключил вероятность того, что в будущем может потребоваться отправить часть британских войск в Ливию для противостояния экстремистам, так как террористы планируют сделать Ливию лазейкой, через которую путь в Европу для них будет открыт.

«Если когда-либо станет вопрос военного участия Британии в любом виде — на земле, в воде или в воздухе — он будет рассматриваться Палатой общин», — подчеркнул Хаммонд.

«Исламское государство» намерено распространить свое влияние по всему миру, включая Северную Африку, в частности Ливию. По разным оценкам, территория, которая находится под контролем террористов ИГ, достигает 90 тыс. квадратных километров. Что касается численности, то количество террористов варьируется от 50 до 200 тыс. боевиков.