Донецк, 24 апреля, 2016, 05:32 — ИА Регнум. Ситуация вдоль линии соприкосновения Украина — Донецкая Народная Республика остается крайне напряженной. Вооруженные силы Украины только за последние сутки произвели 296 обстрелов территории ДНР. Об этом 23 апреля сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в минобороны республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отношение к Минским соглашениям

В общей сложности режим прекращения огня нарушался 22 раза. Во всех случаях информация была передана представителям «Красного креста», а также миссии ОБСЕ.

Как сообщили в минобороны, обстрелам подверглись приграничные территории республики. Наиболее значительные разрушения зафиксированы в населенных пунктах Горловка, Широкая Балка, Васильевка, Докучаевск, Ясное, Саханка, а также Петропавловский район Донецка.

Всего за сутки по территории республики было выпущено 190 мин калибра 120 и 82 мм, противник также использовал БМП, гранатометы и стрелковое оружие.