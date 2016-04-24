Париж, 24 апреля, 2016, 05:20 — ИА Регнум. После сообщения Южной Кореи о вероятном запуске ракеты с подводной лодки Северной Кореи власти Франции призвали страны Европейского союза ввести дополнительные санкции в отношении Пхеньяна. Об этом 23 апреля сообщало британского агентство Reuters.

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Франция призвала мировое сообщество к общей реакции для того, чтобы КНДР перестало испытания своего ядерного оружия. Как заявил пресс-секретарь МИД Франции, страна для начала в одиночном порядке может ввести дополнительные огранитичельные меры к уже имеющимся санкциям против КНДР.

Напомним, что в пятницу, 22 апреля, Южная Корея сообщила о проведении северокорейцами безуспешной попытке запустить баллистическую ракеты средней дальности. Ракета почти сразу же после запуска пропала с радаров. Эксперты не исключают и тот факт, что ракета могла взорваться в воздухе.

В свою очередь, Совбез ООН в субботу, 23 апреля, осудил КНДР за новую попытку осуществить испытание баллистической ракеты, подчеркнув, что такие пуски нарушают резолюции ООН, даже несмотря на то, что они могли не удастся.