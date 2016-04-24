Москва, 24 апреля, 2016, 05:10 — ИА Регнум. В действиях западных стран по отношению к России усматривается некий «политический расизм», в основе которого лежит пренебрежительное отношение к государствам, неразделющим ценности американоцентричного мира. Об этом председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков заявил в эфире телеканала ТВЦ в субботу, 23 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американская карта мира

«Нам говорят: ну, кто на вашей стороне? …Ну, кто вас поддерживает? Боливия, Куба.», — именно подобные высказывания Пушков считает проявлением «политического расизма». А между тем вместе с Россией против мира во главе с единственным лидером — США — выступает большая часть человечества. «Это и Китай, и Индия, и Бразилия, и большая часть Латинской Америки, и арабский мир — посмотрите на Египет», — перечисляет Пушков.

По мнению политолога, американоцентричному миру не нужна Россия. «Это не вписывается в американский глобальный проект», — поясняет Пушков. У «проблемной» с точки зрения американцев России, есть огромный потенциал независимости, поскольку у РФ есть ядерное оружие, территория и ресурсы, что не может радовать США.