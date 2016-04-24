Токио, 24 апреля, 2016, 05:00 — ИА Регнум. Всех японских фермеров заменят роботами, на что правительство страны готово потратить более $37 млн. О старте соответствующего проекта по замене человеческого труда на роботизированный пишет сегодня, 24 апреля, агентство Bloomberg.

Крестьяне осенью. Кацусика Хокусай. 1836

О том, что в Японии стартовал такой проект, сообщил глава японского Минсельхоза Хироши Дайдо. По словам которого, создавали роботов для ферм лучшие ученые страны. Сейчас техника находится на испытаниях, которые завершатся к концу текущего года.

Для начала в сельское хозяйство планируют внедрить наземные механизмы и роботизированные беспилотники, осуществляющие контроль за урожаем и многие другие функции, которые сегодня еще выполняет человек. На японских фермах также в скором времени появятся фермеры-роботы, выдающие обработанную продукцию.

Напомним, что в конце марта 2016 года произошла необычная история с участием робота. Тогда финалистом литературного конкурса имени Хоси Синъити стала написанная роботом повесть. Ученые из Университета Хакодате под руководством профессора Хитоши Мацубара задавали компьютерной программе такие основные специальные параметры как пол героев, сюжет так далее. Далее, основываясь на этих данных, робот создавал логически связанное произведение.