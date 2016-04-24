Москва, 24 апреля, 2016, 04:38 — ИА Регнум. В ночь на воскресенье, 24 апреля, на Полярной улице в Москве произошло крупное ДТП с участием «Газели» и «Жигулей». В результате аварии погиб один человек, еще трое доставлены в срочном порядке в больницу. Об этом сообщает Lifenews.

See-ming Lee Автомобильная авария

ДТП произошло между автомобилем «Газель» и «Жигули». «Газель» врезалась в легковую машину и почти размазала ее по дороге.

В настоящее время на месте автоаварии работают сотрудники экстренных служб. Причины случившегося и другие подробности пока не сообщаются.