Берлин, 24 апреля, 2016, 04:08 — ИА Регнум. В Германии за оскорбление президента Турции Реджепа Эрдогана возбуждено второе уголовное дело. И второй раз поводом к аресту стало публичное прочтение стихотворения, которое посчитал оскорбительным турецкий лидер. И хотя на этот раз членом Партии пиратов Бруно Краммом оно было озвучено лишь частично, правоохранители посчитали это достаточным. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Достоинство Эрдогана

По версии следствия, немецкий политик, выступая на митинге в Берлине 23 апреля, нарушил 103 параграф Уголовного кодекса Германии: «Оскорбление органов и представителей иностранных государств». Теперь Крамм может быть приговорен к лишению свободы сроком до трех лет.

Ранее председатель Берлинского отделения Партии пиратов прокомментировал собственное задержание. Действия правоохранителей стали для Крамма неожиданностью, ведь он не читал те части произведения сатирика Яна Бёмерманна, которые посчитал действительно неуместными. Цитируя стихотворение, политик подчеркнул, что факт «агрессии президента Турции по отношению к курдскому населению» соответствует действительности. Тем не менее само задержание и последовавший за ним разгон митинга демонстрирует, «что если вы имеете дело с диктатором, подобным Эрдогану, у вас будут проблемы в вашей собственной стране», уверен Крамм.

Напомним, выступая на пресс-конференции в турецком Газиантепе премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, заявил о том, что турецкие власти уважают свободу слова, но не намерены терпеть маскирующиеся под неё оскорбления. Между тем по мнению главы ЕвросоветаДональда Туска, грань между оскорблением и критикой настолько тонка, что не следует пытаться её определить. Если же позволить определять эту грань политикам, то это и будет являться концом свободы слова, заявил Туск.