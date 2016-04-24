Пхеньян, 24 апреля, 2016, 04:04 — ИА Регнум. Пуском баллистической ракеты с подводной лодки в Северной Кореи руководил лидер этой страны Ким Чен Ын, заявили власти КНДР. Об этом сегодня, 24 апреля, пишет RT со ссылкой на агентство ЦТАК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын запускает ракеты

По словам северокорейских властей, запуск ракеты состоялся «крайне успешно». ЦТАК отмечает, что запуск подтвердил надёжность системы пуска КНДР ракеты с подводной лодки, а также полностью соответствовал нормам по атаке с подлодок.

22 апреля в Южной Кореи сообщалось, что с восточного берега КНДР был осуществлен неудачный пуск баллистической ракеты средней дальности. Через несколько секунд после старта, ракета исчезла с радаров, вероятно, взорвалась в воздухе, писала южнокорейская пресса.

Ранее ИА REGNUM передавало, что министра иностранных дел КНДР Ли Су Ёна заявил, что Северная Корея завершат испытании ядерного вооружения только тогда, когда США и Южная Корея прекратят совместные учения.