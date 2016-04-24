Берлин, 24 апреля, 2016, 03:42 — ИА Регнум. Большинство граждан Германии сожалеют о том, что американский президент Барак Обама не может по закону баллотироваться в третий раз. Согласно опросам исследовательского института Emnid, свыше 60% немцев придерживаются такой позиции. Соответствующие результаты сегодня, 24 апреля, опубликовало издание Bild am Sonntag.

Samantha Appleton Вручение Бараку Обаме Нобелевсокй премии мира

62% жителей ФРГ сожалеют о грядущем уходе с поста президента США Барака Обамы. 34% опрошенных не придерживаются такой позиции.

По результатам исследования, 51% респондентов уверены, что американскому лидеру заслуженно вручили Нобелевскую премию мира. Однако 36% немцев не согласны с тем, что Барак Обама достоин награды, врученной ему в 2009 году.

Напомним, что сейчас в США полным ходом идет президентская гонка. Выборы состоятся 8 ноября, а действующий глава государства сложит с себя полномочия в январе. Барак Обама находился на посту американского лидера два срока подряд.