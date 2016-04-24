Киев, 24 апреля, 2016, 03:23 — ИА Регнум. Министерство культуры Украины заинтересовано в создании агентства, регулирующего концертную деятельность артистов с антироссийской точки зрения, заявил в субботу, 23 апреля, глава ведомства Евгений Нищук во время своего телевизионного интервью hromadske.tv.

kremlin.ru Концерт к 70-летию Победы в Москве

По словам Нищука, в настоящее время на Украине есть идея о создании агентства, которое бы занималось концертной, гастрольной и театральной работой. Однако, помимо этого, в деятельность организации также должны входить обязанности по выработке законов, которые бы делали невозможным гастроли и профессиональную работу людей, высказывающих пророссийскую позицию.

Министр культуры Украины также подчеркнул, что перечень артистов, которым гастроли должны запретить, должен быть очень жестким. Механизм работы этого агентства Минкультуры должно обсудить со СБУ и с другими органами.

«Я бы его оформил в виде санкций», — добавил Нищук, говоря о формате списка невъездных артистов.

ИА REGNUM напоминает, что украинской министерство культуры летом 2015 года сделало «белый» и «черный» списки зарубежных и российских артистов, основываясь на том, какой политической позиции по отношению к Киеву придерживаются артисты. Во втором списке, куда вошло более 80 человек, например, Михаил Боярский, Валерий Гафт.