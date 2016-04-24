США, 24 апреля, 2016, 03:19 — ИА Регнум. Во время стрельбы в столице штата Аризона городе Финикс в субботу, 23 апреля, один человек погиб и двое получили ранения. Прибывшие по вызову полицейские были намерены арестовать нарушителя, однако укрывшийся в магазине мужчина открыл огонь по стражам порядка. В результате перестрелки нарушитель был убит на месте, а два сотрудника полиции получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на источник в местной полиции.

Tony Webster Полицейский с оружием

Как стало известно, администрация магазина Walmart обратилась в полицию рано утром в связи. Прибывшие на место происшествия офицеры полиции, скорее всего, арестовали бы нарушителя, но последний укрылся в здании магазина и, как только прибыл полицейский наряд, открыл огонь из стрелкового оружия.

По словам детектива отдела полиции Chandler Сета Тайлера, подозреваемый был застрелен на месте, а двое полицейских несмотря на защиту бронежилетов получили ранения. Оба они доставлены в больницу. «Их состояние стабильно, один из них находится в хирургии», — сообщил Тайлер.

Личности полицейских и погибшего нарушителя не разглашаются. Ведется следствие.