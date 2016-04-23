Кито, 24 апреля, 2016, 02:51 — ИА Регнум. По погибшим в результате мощнейшего землетрясения в Эквадоре будет объявлен восьмидневный траур, заявил президент страны Рафаэль Корреа. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает RT.

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По словам эквадорского лидера, в связи с гибелью граждан и страданиями их родных и близких он в ближайшее время подпишет указ о национальном трауре, который продолжится в течение восьми дней.

«Это была национальная трагедия, но мы продолжим идти вперед», — сказал Корреа.

Напомним, 16 апреля в Эквадоре произошло мощное землетрясение, магнитудой 7,8 баллов. В результате природной катастрофы погибло 646 человек, о судьбе еще 130 человек ничего не известно. Ранения получили 12,5 тыс. местных жителей, 26 тыс. — во временных убежищах.