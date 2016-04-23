Берлин, 24 апреля, 2016, 02:44 — ИА Регнум. Председателя берлинского отделения Пиратской партии Германии Бруно Крамма задержали в субботу, 23 апреля, во время митинга в германской столице после того, как он процитировал стихотворение немецкого телеведущего Яна Бёмерманна. После задержания Крамма полицейские разогнали акцию протеста, тем самым лишив слова многих выступающих. «Это, в принципе, показывает, что если вы имеете дело с диктатором, подобным Эрдогану, у вас будут серьёзные проблемы в вашей собственной стране», — сообщил политик в интервью телеканалу RT.

Арест пропагандиста. Илья Репин. 1878

«Я не ожидал, что это произойдёт, — признался Крамм, — потому что я не читал стихотворения Яна Бёмерманна целиком». По словам немецкого политика, он лишь пытался проанализировать стихотворение, отдельные части которого, действительно, неуместны. Однако факт «агрессии президента Турции по отношению к курдскому населению» соответствует действительности, считает Крамм.

Сразу после выступления и задержания процитировавшего стихи об Эрдогане политика, демонстрация была разогнана. «Право на свободу слова многих выступающих, которые хотели выступить после меня, было попрано», — сообщает Крамм. Действия полиции, считает он, лишний раз доказывает, «что если вы имеете дело с диктатором, подобным Эрдогану, у вас будут проблемы в вашей собственной стране».

Напомним, судебное преследование в отношении немецкого телеведущего Яна Бёмерманна, прочитавшего оскорбившие турецкого президента стихи, не получило одобрения не только у граждан Германии, но и у представителей властей. Так, глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что правительству не следовало бы одобрять привлечения к суду сатирика. «Свобода слова и свобода творчества — неотъемлемые ценности, которые стоит оберегать», — убежден министр иностранных дел Германии.