Вашингтон, 24 апреля, 2016, 02:32 — ИА Регнум. Хиллари Клинтон, кандидат на пост президента США от Демократической партии, заявила, что выступает против выхода Великобритании их Евросоюза. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщило агентство The Guardian со ссылкой на помощника политика Джейкоба Салливана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари Клинтон

По его словам, Хиллари Клинтон всегда ценила сильную Великобританию в составе сильного Европейского союза. Помощник Клинтон также уточнил, что кандидат в президенты от Демократической партии ценит сильный голос Великобритании в ЕС. Помимо этого, Салливан озвучил мнение политика по поводу Трансатлантического сотрудничества между США и ЕС: сотрудничество о свободной торговле важно для единой Европы.

Ранее президент США Барак Обама заявил, что если Великобритания выйдет из ЕС, то ей нужно будет по меньшей мере десять лет для того, чтобы подписать договор о новом торговом сотрудничества с США. Потому что у Соединенного Королевства есть возможность принять соглашение с американской стороной быстро только в составе ЕС.

«И, возможно пройдет пять, десять лет, прежде чем мы чего-либо достигнем», — отметил американский лидер.