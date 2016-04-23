Каракас, 24 апреля, 2016, 01:25 — ИА Регнум. В Каракасе проходит митинг. организованный Коммунистической партией Венесуэлы. Акция проходит под лозунгом: «Единая мобилизация против фашизма, предательства и коррупции. Вся власть народу». Митингующие призывают власть сохранить завоевания Боливарианской революции. Выступившие на митинге привели в качестве примера атак неоколониализма ситуацию в Боливии, Эквадоре, Бразилии, отмечая, что «янки уже нанесли удар по Аргентине», сообщает La Radio del Sur.

Смертельный удар генерала Керни. Август Толи. 1867

Тяжелая экономическая ситуация в Венесуэле активно используется лидерами оппозиции. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта оппозиционная коалиция Венесуэлы заявила, что будет наращивать усилия, чтобы добиться отстранения от власти президента Николаса Мадуро до окончания срока его полномочий.

Для достижения этой цели оппозиция намерена инициировать внесение необходимых поправок в Конституцию и проведение референдума, а также продолжать информационную кампанию, чтобы подтолкнуть Николаса Мадуро к отставке, пишет NBC New