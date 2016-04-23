Газиантеп, Турция, 24 апреля, 2016, 00:46 — ИА Регнум. Особые зоны, соблюдение режима прекращения огня на которых будет контролироваться специальным образом, могут появиться в Сирии вдоль турецкой границы. С таким предложением выступила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 23 апреля, выступая на пресс-конференции в турецком городе Газиантепе, передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безопасная зона для беженцев

По словам Меркель, на территории «безопасных зон» бегущие из зоны военных действий сирийские беженцы смогут чувствовать себя в безопасности, а за режимом прекращения огня в этих зонах предложено следить с особой тщательностью.

Напомним, совместная пресс-конференция канцлера ФРГ Ангелы Меркель, председателя Евросовета Дональда Туска, премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу и первого вице-председателя Еврокомиссии Франца Тиммерманса проходит в турецком городе Газиантепе.