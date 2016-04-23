Меркель предложила создать для беженцев в Сирии «безопасные зоны»
Газиантеп, Турция, 24 апреля, 2016, 00:46 — ИА Регнум. Особые зоны, соблюдение режима прекращения огня на которых будет контролироваться специальным образом, могут появиться в Сирии вдоль турецкой границы. С таким предложением выступила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 23 апреля, выступая на пресс-конференции в турецком городе Газиантепе, передает агентство Reuters.
По словам Меркель, на территории «безопасных зон» бегущие из зоны военных действий сирийские беженцы смогут чувствовать себя в безопасности, а за режимом прекращения огня в этих зонах предложено следить с особой тщательностью.
Напомним, совместная пресс-конференция канцлера ФРГ Ангелы Меркель, председателя Евросовета Дональда Туска, премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу и первого вице-председателя Еврокомиссии Франца Тиммерманса проходит в турецком городе Газиантепе.