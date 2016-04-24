Баку, 24 апреля, 2016, 23:53 — ИА Регнум. Редактор ИА REGNUM Саркис Цатурян убежден в том, что эскалация нагорно-карабахского конфликта может стать средством экспорта в Закавказье хаоса с Ближнего Востока.

Архип Куинджи. Восход солнца

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, проигрывая в борьбе с курдами и ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ) в Ираке, Сирии и в самой Турции, перенес свои устремления в Закавказье и сделал ставку на размораживание нагорно-карабахского конфликта.

Эта инициатива нашла отклик у ориентированного на Турцию азербайджанского генералитета и руководства Азейрбайджана, который в данном случае, очевидно, является только инструментом в руках Турции.

Однако попытки решить вопрос силой, даже при активной поддержке со стороны, вряд ли приведут к желаемому результату, а вот последствия подобных военных авантюр могут быть разрушительными для всех государств региона.

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