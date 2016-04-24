ВИДЕО: Яблоки раздора между Россией и Польшей стремительно дешевеют
Варшава, 24 апреля, 2016, 23:33 — ИА Регнум. Турция готова оказать всяческую поддержку Польше в ее желании «насолить» России, не ограничиваясь информационной войной. Но пока Польша, бывшая одной из первых среди тех стран, которые ввели против России санкции, оказалась и одной из первых, которые сами же «чисто конкретно» попали под свои же санкции. Обо всем этом и многом другом рассказал обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский в обзоре наиболее интересного и значимого в Польше, о чем писала польская пресса на минувшей неделе — с 16 по 22 апреля 2016 года.
Например, польское правительство приняло решение поставить размер окладов директоров госкомпаний в зависимость от результатов их работы. Характерно, что это популистское в хорошем смысле слова решение поможет Польше сэкономить в год минимум (в рублевом эквиваленте) 1 млрд руб. Если это только экономия, то сколько же всего теряет польский бюджет на оплате директоров госкомпаний и их «золотых парашютах»? А сколько же теряет российский бюджет?..
Если экономия на зарплатах польских госбизнесменов наверняка порадует поляков, то падение цен на польские яблоки — вряд ли. Введенные прежним правительством санкции против России закрыли для польских фермеров основной рынок для их товара, яблоки неостановимо дешевеют, фермеры терпят убытки и разоряются… В общем, ничего хорошего.
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