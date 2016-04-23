Киев, 23 апреля, 2016, 20:41 — ИА Регнум. На Украине необходимо создать единую православную церковь. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Norbert Aepli, Switzerland Киево-Печерская Лавра

«Очевидно, что в нынешней ситуации многим верующим трудно согласиться с существующим разделением украинского православия», — приводятся слова Порошенко на официальном сайте президента Украины.

Президент Украины отметил, что не допустит ситуации, когда государство может вмешиваться в эту сферу, так как это является делом верующих и самой церкви.

«Но игнорировать волю народа тоже негоже», — говорит Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что согласно данным соцопросов все большее количество православных жителей Украины хотят иметь единую поместную автокефальную церковь.