Калининград, 23 апреля, 2016, 20:40 — ИА Регнум. За первые сутки всероссийской акции «Георгиевская ленточка» волонтёры Победы раздали в Калининграде около 2 тысяч символов воинской славы. Об этом корреспонденту сообщила ИА REGNUM координатор акции, ведущий консультант регионального департамента молодёжной политики Евгения Дёмина.

фото: gov39.ru

«Люди не просто берут георгиевские ленточки, но и общаются с нашими волонтёрами, — рассказала координатор. — Например, жительница Калининграда принесла показать фронтовые письма своего деда».

До 8 мая более тысячи волонтеров в Калининградской области раздадут 35 тысяч георгиевских ленточек. Кроме того, департамент молодёжной политики подготовил специальные флаеры с информацией о символе Победы — георгиевской ленточке, напомнив, как её правильно носить.