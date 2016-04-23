Асунсьон, 23 апреля, 2016, 20:27 — ИА Регнум. В Парагвае вновь проходят акции протеста, в которых участвуют фермеры. Протестующие требуют списания долгов фермерских хозяйств перед государством и частными компаниями. А также, отмены десятипроцентного налога на добавленную стоимость. Пока переговоры между фермерами и власть не дали положительных результатов, комментирует Prensa Latina.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже почти год в Парагвае идут массовые акции протеста, в которых участвуют все социальные слои общества. Активное участие в этом принимают представители сельского хозяйства, под руководством Национальной крестьянской федерации Парагвая.

Левые партии выдвинули Президенту страны Орасио Картесу обвинения в незаконном использовании государственной собственности и административного ресурса. Депутаты из оппозиционных партий требуют немедленной отставки Президента Парагвая. В 1989 году Орасио Картес был осужден за финансовые махинации, но впоследствии обвинение было снято. В 2000 году полиция задержала в поместье Орасио Картеса самолет, груженый наркотиками (марихуаной и кокаином). Но Картес избежал наказания, сумев убедить правоохранительные органы, что этот самолет совершил экстренную посадку на его территории.