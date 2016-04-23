Ереван, 23 апреля, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Республика Армения будет одним из лидеров борьбы против геноцидов в XXI веке, 23 апреля заявил президент Армении Серж Саргсян на открытии в Ереване второго глобального форума «Против преступления геноцида», который проводится под девизом «Живые свидетели геноцида».

President.am Глава МИД Армении Эдвард Налбандян (слева), актёр Джордж Клуни и президент Армении Серж Саргсян

«Наше видение сегодня чёткое: для того, чтобы защититься от подобных катастроф, нужно укоренить абсолютное осознание недопустимости геноцида», — добавил Саргсян.

По его словам в 2015 год был важен в этом плане: руководители многих стран мира, парламенты, международные структуры, религиозные организации, видные личности выразили свою солидарность с нашей общей борьбой против геноцидов, признав и осудив Геноцид армян.

«Логика развития современного мира бесспорно свидетельствует: мы отныне взаимосвязаны, взаимосвязаны настолько, что неудача кого-либо из нас приводит к неудаче остальных, успех — к успеху, страдание — к страданиям. Сегодня трудно представить такой направленный против безопасности вызов, который угрожал бы только одной стране. Следовательно, никто из нас не может чувствовать себя застрахованным от тех ужасов, которые пережили наши предки в 20-ом веке», — заявил президент Армении.

Он также отметил, что в зале присутствуют живые свидетели геноцида — люди, которые на собственной коже ощутили неописуемые словами ужасы геноцидов, неутешную боль потери, тоски, лишения родины, в какой-то момент, как бы, прощаясь с прошлым и будущим. «Каждому из них было трудно быть оптимистом, но они здесь, чтобы констатировать, что те, кто осуществил геноцид, не победили. Уверен, все они прошли героический путь и на этом пути встречали людей, которые протянули руку, которые помогли встать на ноги, которые вдохнули надежду… Люди, которые восстали против зла современности, не смирившись с безразличием, презрели собственные интересы, не смирившись с несправедливостью, рисковали собой во имя спасения ещё одной человеческой жизни», — подчеркнул Саргсян.

Он с сожалением отметил, что сегодня человечество испытывает недостаток человечности. В качестве подтверждения своих слов Саргсян отметил, что отрицание геноцида со стороны тех, кто его осуществил, или со стороны их наследников, для переживших геноцид является самым большим ударом. «Как справедливо сказал переживший Холокост Нобелевский лауреат Эли Визель: «Отрицать — значит убивать жертвы во второй раз», — констатировал глава армянского государства.

По его мнению, конфликты последних лет на Ближнем Востоке показали, что в наши дни вопрос предотвращения геноцидов остается актуальным и неотложным. «В последний период мир с ужасом следил, как на Ближнем Востоке террористы Исламского государства (организация запрещена в России — ИА REGNUM) предают мучительной смерти, отрубают головы и четвертуют невинных людей, в том числе, женщин, детей и стариков. Мир возмущен этим варварством в том случае, когда исполнители этого — всего лишь банда разбойников, которую трудно привлечь к ответу и против которой можно бороться только ракетами», — отметил Серж Саргсян.

Далее президент Армении сравнил Азербайджан с террористами, отметив, что если в случае совершенных бандой преступлений против них борются ракетами, возникает вопрос, какую ответственность несут являющиеся субъектами международного права государства за поощрение и осуществление подобных преступлений.

«Что бы вы сказали о стране, которая (будучи полноценным субъектом международного права, членом ООН, СЕ и многих других структур, стороной, подписавшей гуманитарные конвенции) своим почерком ничем не уступает террористам Исламского государства. Всего несколько недель назад, в дни инициированного Азербайджаном против Нагорного Карабаха широкомасштабного нападения, азербайджанские солдаты не удовлетворились лишь стрельбой: они расчленили пожилых людей, армянского солдата, отрезали их головы и уши, демонстрируя это в социальных сетях в качестве проявления героизма. И всё это при открытом поощрении властей Азербайджана. Не странно ли, что подобная страна, осуществляющая варварскую политику и попирающая все нормы цивилизации, в эти дни принимает форум под девизом «Альянс цивилизаций»? Разве это приемлемое поведение? Мы должны добиться того, чтобы подобному насаждению ненависти не было места в наш время, чтобы любая власть воздерживалась от подобного поведения, боясь, что будет за это отвечать», — заявил Саргсян.

В заключении Серж Саргсян выразил благодарность учредителям инициативы «100 жизней» и премии «Аврора» Вардану Григоряну, Нубару Афеяну и Рубену Варданяну, а также всем тем, кто внес свой вклад «в претворение в жизнь этих важных инициатив».

«Желаю всем нам плодотворной работы и хочу, чтобы грядущим поколениям только книги рассказывали о направленных против человечества преступлениях», — резюмировал президент Армении.