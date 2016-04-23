Бельмопан, 23 апреля, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Между Белизом и Гватемалой вновь обострились отношения. На сей раз причиной стала смерть гватемальского подростка в приграничном районе. Руководство Гватемалы обвиняет вооруженные силы Белиза в убийстве подростка. Согласно официальной версии Белиза, ребенок был убит солдатом в целях самообороны. Инцидент привел к развертыванию вооруженных сил в спорном районе, где произошло убийство, сообщает Prensa Latina.

Frans-Banja Mulder Гватемальско-белизская граница

МИД Гватемалы выступил с нотой, размещенной на сайте ведомства, в которой, в частности, сказано: «Правительство Гватемалы устало от злоупотреблений со стороны солдат Белиза, которые выступают против гражданского населения, проживающего в приграничной зоне, где находится около 35 общин». В ноте говорится и о том, что уже десять гватемальцев погибли от рук белизских военных, и эти акты насилия необходимо прекратить. Гватемала настаивает на объективном расследовании инцидента с участием Организации американских государств.

Один из самых протяженных территориальных споров продолжается более ста пятидесяти лет между Белизом и Гватемалой. Гватемала претендует на территорию от реки Сарстун до реки Сибун общей площадью 12 800 км², что составляет половину территории Белиза.

Белиз граничит на юго-востоке с Гватемалой по реке Сарстун, которая разделена островом Сарстун. Именно в этом районе наиболее часто возникают конфликтные ситуации, сообщает радио Love FM (Белиз). Гватемало-белизские отношения всегда были очень не простыми. Белиз — это независимое государство в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. В 1966 году Гватемала провозгласила Белиз своим восточным департаментом и потребовала у Великобритании его «возвращения». Только в 1992 году Гватемала официально отказалась от претензий на Белиз, но между странами постоянно возникают трения. В том числе, на границе, сообщало ранее ИА REGNUM.