Дублин, 23 апреля, 2016, 20:07 — ИА Регнум. В ирландском аэропорту Шаннон совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании Pakistan International Airlines, следовавший из Манчестера в Нью-Йорк. Об этом, как передает RT, сообщил представитель воздушной гавани Найл Малоуни.

Wolf32at Аэропорт Шаннон

«Boeing 777 авиакомпании Pakistan International Airlines, направлявшийся из Манчестера в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди, совершил посадку в аэропорту Шаннон», — сказал источник.

По предварительным данным, экипаж воздушного судна принял такое решение из-за «чрезвычайного происшествия в полете».

Отметим, что на борту самолета находились 205 человек (пассажиры и члены экипажа). Жертв и пострадавших нет.