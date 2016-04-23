В Ирландии экстренно сел пассажирский Boeing 777
Дублин, 23 апреля, 2016, 20:07 — ИА Регнум. В ирландском аэропорту Шаннон совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании Pakistan International Airlines, следовавший из Манчестера в Нью-Йорк. Об этом, как передает RT, сообщил представитель воздушной гавани Найл Малоуни.
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Аэропорт Шаннон
«Boeing 777 авиакомпании Pakistan International Airlines, направлявшийся из Манчестера в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди, совершил посадку в аэропорту Шаннон», — сказал источник.
По предварительным данным, экипаж воздушного судна принял такое решение из-за «чрезвычайного происшествия в полете».
Отметим, что на борту самолета находились 205 человек (пассажиры и члены экипажа). Жертв и пострадавших нет.