Стокгольм, 23 апреля, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею на выезде разгромила команду Швеции во втором матче Еврохоккейтура. Встреча, прошедшая 23 апреля на стадионе «АББ-Арена Норд» в Вестеросе, завершилась со счетом 4:0.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дежкин. 1964. СССР Гол!

Героем матча стал нападающий гостей Вадим Шипачев, оформивший дубль. Также шайбы в ворота Якоба Маркстрема забросили Степан Санников и Даниил Апальков.

Отметим, что сухой матч на свой счет записал вратарь российской команды Сергей Бобровский.

Таким образом, подопечные Олега Знарка взяли убедительный реванш у команды Швеции за предыдущее поражение (1:4).

Еврохоккейтур. Групповой этап

Швеция — Россия — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).