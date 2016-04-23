Москва, 23 апреля, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Спартак» (Москва) на своем поле не смог переиграть саранскую «Мордовию» в матче 25-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 23 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершился со счетом 2:2.

Brateevsky Стадион «Открытие Арена»

В составе «красно-белых» голевыми действиями отметились Сальваторе Боккетти и Квинси Промес. У гостей мячи забили Сергей Самодин и Евгений Луценко.

Таким образом, «Спартак» (38 очков) расположился на шестой позиции в турнирной таблице российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Саранская «Мордовия» (18 очков) осталась на предпоследнем, 15-м месте.

Премьер-лига. 25-й тур

«Спартак» (Москва) — «Мордовия» (Саранск) — 2:2.

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