Ярославль, 23 апреля, 2016, 19:21 — ИА Регнум. 23 апреля в Ярославле прошел митинг за отставку городской власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это второе мероприятие из серии акций, направленных против действий первого заместителя мэра Ярославля Алексея Малютина и заместителя главы города по вопросам социально-экономического развития Игоря Блохина. Первый митинг состоялся 20 марта.

На площадь Юности вышло более трехсот ярославцев, среди которых представители политических партий «Справедливая Россия», КПРФ и «Гражданская Платформа». На митинге выступили руководители этих политических структур, представители обманутых дольщиков, многодетных матерей, спортивных организаций.

Спикеры в своих выступлениях отметили, что большинство начинаний нынешнего руководства мэрии Ярославля заканчиваются ничем или же приводят к ухудшению жизни горожан.

«Нынешняя городская власть натворила столько ошибок за тот недолгий срок, что она действует. За что они ни брались — везде приходилось либо отказываться от этих начинаний, либо что-то менять, или начинали делать, но получалось не так, как хотелось. Фактически власть доказывает свою полную несостоятельность. Я не сторонник ходить на митинги, чтобы просто поорать, но в данном случае несостоятельность руководства мэрии просто достала. Предпринимателей города лишают торговых площадей, просто потому, что кому-то другому потребовались эти площади. Мы в решении данного вопроса дошли до прокуратуры. В итоге в мэрии пообещали дать предпринимателям торговые площади. Прокурор города спросил у вице-мэра Блохина на заседании муниципалитета: «Где обещанные предпринимателем компенсационные места?» На что Блохин ответил, что по закону не положено. Что можно говорить про спортивные школы, про простых граждан, когда руководители мэрии даже прокурора «кинули», — заявил председатель фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин.

Собравшиеся держали в руках плакаты «Малютин — кто такой?», «Малютина — на нары», «Освободите город от дураков».

«Власть города не видит проблем ярославцев, не хочет их решать. Люди собрались сегодня сказать, что они, в свою очередь, не хотят видеть эту власть. Мы солидарны с народом Ярославля, мы видим проблемы города, видим, что нет развития города. Руководители мэрии попросту продают ту муниципальную собственность, что можно продать, а что нельзя — передают в концессию. Ярославцы способны выбрать себе главу, которому будут доверять. И это, пожалуй, основное требование», — считает депутат Ярославской областной думы от КПРФ Эльхан Мардалиев.

«Те требования, которые были указаны в резолюции прошлого митинга — на них мне прислали ответы из Правительства региона, из мэрии Ярославля, началось хоть какое-то движение, к сожалению, не по всем вопросам, но началось. Это говорит о том, что происходящие их напрягает. Я думаю, что после третьего митинга, который мы проведем где-то через месяц, нас услышат, и руководители Ярославля будут отправлены в отставку», — считает один из организаторов митинга, депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.

По итогам митинга была принята резолюция, в которой собравшиеся потребовали прекратить реорганизацию спортивных учреждений города, обеспечить проведения ремонта дорожного покрытия и безопасность движения на дорогах города, приостановить введение платного парковочного пространства, передать в собственность Ярославской области комплекс стадиона «Шинник», отправить в отставку первого заместителя мэра Ярославля Алексея Малютина и заместителя мэра по социально-экономическому развитию города Игоря Блохина, а также вернуть прямые выборы мэра Ярославля.