Астрахань, 23 апреля, 2016, 19:15 — ИА Регнум. В Каспийском море потушили горящий российский танкер Palflot, который следовал в Астрахань. Об этом сообщает в субботу, 23 апреля, главное управление МЧС России по Астраханской области.

Цитата из к/ф «Пираты XX века». Реж. Борис Дуров. 1979. СССР Пожар в море

«В 17:06 пожар на судне ликвидирован, — говорится в сообщении. — Экипаж находится на сухогрузе Optimaflot, который идёт на сближение с танкером «Валерий Калачёв». На танкере экипаж доставят в Астрахань».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля российский танкер Palflot загорелся в 800 км от порта назначения. По некоторым данным, на борту судна находилось 11 членов экипажа.

При пожаре погиб один человек — старший механик. Остальные 10 были спасены проходящим рядом кораблем.

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