Санкт-Петербург, 23 апреля, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Депутат петербургского парламента Вячеслав Нотяг арестован на два месяца по делу о взятке. Такое решение принял сегодня, 23 апреля, Кировский районный суд Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM. Депутата поместят в СИЗО №1 до 21 июня.

vnotyag.ru Вячеслав Нотяг

Следствие в ходе сегодняшнего заседания настаивало на том, что Нотяг, находясь на свободе, может скрыться от правоохранительных органов, а также препятствовать расследованию, установлению других фигурантов дела или уничтожить улики.

Защита ходатайствовала о домашнем аресте для Нотяга. После решения суда об аресте адвокаты обвиняемого сообщили, что будут его обжаловать.

Вячеслав Нотяг категорически отрицает, что брал взятки у строительной компании «Воин-В» в связи с реновацией квартала в Ульянке на юго-западе города.

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Соратник Нотяга по депутатской группе в Законодательном собрании Петербурга Максим Резник считает, что, оставляя депутата под стражей, из него хотят «выдавить нужные показания против каких-то людей». Он обращает внимание, что основу обвинения против Нотяга составляют заявления гендиректора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко. Резник утверждает, что никогда с ним не встречался, хотя в некоторых СМИ Глущенко заявил обратное.

«Совершенно понятно, что этот человек находится на таком «крючке», что озвучивает не свою позицию. Его «показания» все время меняются, где-то он утверждает, что я не виноват, где-то — что я был в курсе. В деле уже фигурируют, с его слов, депутаты Никешин, Вишневский, Ковалев — целый «гербарий» депутатского корпуса. Расценивать это исключительно в контексте «дела Нотяга» неправильно, ситуация гораздо шире», — считает Максим Резник.

Заметим, в публичном поле Глущенко подчеркивал, что Вишневский и Ковалев не брали у него денег, а лишь участвовали в протестах.

Напомним, уголовное дело в отношении Вячеслава Нотяга возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, народный избранник получил ранее 900 тыс. рублей за то, чтобы не препятствовать строительству на юго-западе Петербурга.

Нотяга задержали 21 апреля сотрудники СК РФ при поддержке спецназа ФСБ. По версии следствия, в этот момент Нотяг принимал очередную взятку в 600 тыс. рублей у генерального директора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко.

22 апреля Вячеславу Нотягу предъявили обвинение в мошенничестве. «Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, Нотяг давать показания отказался, сославшись на ст. 51 Конституции РФ», — сообщило следствие. Однако адвокат Нотяга Андрей Макаркин заявил, что его подзащитный полностью не отказывался от дачи показаний и ответил на общие вопросы.