Самара, 23 апреля, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Крылья Советов» на своем поле сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 25-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 23 апреля на стадионе «Металлург» в Самаре, завершилась со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Необыкновенный матч». Реж. Мстислав Пащенко, Борис Дёжкин. 1955. СССР Футбол

Гости открыли счет на 12-й минуте благодаря точному удару Александра Сапеты, а на 78-й минуте защитник хозяев поля серб Милан Родич сравнял счет.

Отметим, что самарские «Крылья Советов» (27 очков) на данный момент занимают 10-е место в турнирной таблице российской футбольной Премьер-лиге (РФПЛ), а екатеринбургский «Урал» (35 очков) пока расположился на восьмом месте.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

«Крылья Советов» (Самара) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1.