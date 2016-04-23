Санкт-Петербург, 23 апреля, 2016, 18:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге проходит гонка ГТО «Путь Победы». В мероприятии приняли участие более 120 команд, около тысячи человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Живая эмблема ГТО. 1936

«Участникам предстоит преодолеть маршрут по пересеченной местности протяженностью около 6 км, оборудованный 20 препятствиями. Каждое препятствие — стилизованная рубежная точка, связанная с событиями Великой Отечественной войны. Задача участников — пройти гонку и преодолеть препятствия за минимальное время», — пояснили организаторы.

Нормативы ГТО сможет выполнить любой желающий. Характер препятствий организаторы пока не разглашают и «призывают участников быть готовыми ко всему — готовыми к труду и обороне». Победителей определят в трех рейтингах: вузовский, общекомандный и индивидуальный. Для зрителей и болельщиков предусмотрена спортивно-развлекательная программа.

Гонка ГТО — это состязание среди команд и индивидуальных участников, соревнующихся в прохождении трассы с препятствиями. Участникам предстоит преодолеть маршрут по пересеченной местности протяженностью около 6 км, оборудованный 20 препятствиями. Каждое препятствие — стилизованная рубежная точка, связанная с событиями Великой Отечественной войны. Задача участников — пройти гонку и преодолеть препятствия за минимальное время. Какие именно препятствия предстоит преодолеть, организаторы не разглашают и призывают участников быть готовыми ко всему — готовыми к труду и обороне.

Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга и Общественного спортивного движения «ВСпорте».

В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие:

Петр Александров — председатель Комитета по работе с молодежью Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов, ветеран воздушно-десантных войск, инструктор-парашютист;

Мария Гусакова — ветеран спорта, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам;

Константин Загородников — и.о. председателя Комитета Правительства Санкт-Петербурга по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями;

Елена Спасская — и.о. первого заместителя председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга;

Андрей Семенов — советник губернатора Санкт-Петербурга по спорту и молодежной политике, чемпион мира и Европы по ММА;

Юлия Березикова — чемпионка мира по кикбоксингу К-1, пятикратная чемпионка России по тайскому боксу, боец ММА, актриса, общественный деятель;

Константин Блохин — председатель Правления Общественного спортивного движения «Сильная Россия»;

Победителей определяли с помощью рейтинговой системы. На Гонке ГТО велось пять рейтингов: среди учебных заведений, общекомандный, индивидуальный среди женщин и среди мужчин, а также отдельный зачёт для районов города.

Самым подготовленным вузом стала Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, второе место заняла команда Михайловской военной артиллерийской академии, на третьей строке — ЛГУ имени А.С. Пушкина.

В общекомандном зачёте места распределились следующим образом: первое место занял Центр спорта Василеостровского района, второе место — РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, третье место — Санкт-Петербургское суворовское военное училище Министерства обороны РФ.

Среди индивидуальных участников лучшие результаты показали Яна Антоновская и Павел Зуев.

В «районном» зачете лучшими стали спортсмены Красносельского района, «серебро» завоевал Центр физкультуры и спорта «Нарвская застава», а почетное третье место досталось Дому молодежи «Колпинец».