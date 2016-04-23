Москва, 23 апреля, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Председателем партии «Справедливая Россия» переизбран Сергей Миронов. Такое решение, как передает «Коммерсантъ», было принято на очередном съезде политического объединения в Колонном зале Дома союзов в Москве.

Выборы в сельсовет. 1925

«Создание такой партии — это историческая роль и заслуга Сергея Миронова, который уже внес свое имя на страницы истории», — сказал один из секретарей президиума центрального совета партии Олег Шеин (депутат Госдумы).

Отметим, что Миронов был единственным кандидатом на пост руководителя партии.

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