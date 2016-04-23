Дамаск, 23 апреля, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Власти Ирана предложили сирийскому президенту Башару Асаду и его семье политическое убежище. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление министра разведки Ирана Махмуда Алави.

Emesik Изображение Башара Асада на доме в Латакии

Предложение властям Сирии якобы поступило через командующего подразделением «аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Солеймани.

Отмечается, что Асад отказался покинуть Сирию, прокомментировав свое решение тем, что его семья, как и остальные сирийские семьи, будет оставаться в Дамаске.