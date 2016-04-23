Вашингтон, 23 апреля, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Власти США настаивают на более существенном участии Германии в запланированном размещении ротируемых подразделений НАТО на восточных границах Североатлантического альянса. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на документ правительства ФРГ, глава Белого дома Барак Обама обратится с соответствующим призывом к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в ходе мини-саммита в Ганновере 25 апреля.

Bundeswehr-Fotos Танки Бундесвера

Вашингтон ожидает, что Берлин и Лондон направят большее количество собственных военнослужащих и боевой техники к пунктам базирования НАТО в странах Балтии, Польше и Румынии.

Издание отмечает, что власти Германии до этого времени предпочитали оставаться в стороне от планов расширения своего присутствия вокруг РФ, считая достаточным того, что Берлин дал согласие на «широкое участие» бундесвера в новом контингенте быстрого реагирования альянса.

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