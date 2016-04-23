Пекин, 23 апреля, 2016, 17:36 — ИА Регнум. В китайском городе Чунцин совершил аварийную посадку самолет гонконгской авиакомпании Cathay Pacific, направлявшийся из Гонконга в Лондон. Об этом сообщила интернет-версия газеты South China Morning Post.

Aero Icarus Boeing 777 авиакомпании Cathay Pacific

По предварительным данным, пилоты приняли решение о возвращении в аэропорт вылета из-за падения давления масла в одном из двигателей воздушного судна.

Известно, что на момент посадки на борту Boeing 777 находилось 248 пассажиров. Информация о возможных пострадавших, а также причинах поломки пока не уточняется.