Париж, 23 апреля, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Мощный взрыв произошел в одном из жилых зданий на севере Франции. Как передает телеканал BFMTV, в результате инцидента пострадали 3 человека, еще трое считаются пропавшими без вести. Около 30 жителей дома эвакуированы.

Krish Dulal Баллоны с газом

ЧП произошло в субботу, 23 апреля, в департаменте Эр.

По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка бытового газа.

В настоящее время на месте инцидента работают спасатели.

Другие подробности пока неизвестны.