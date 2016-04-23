Воронеж, 23 апреля, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на автозаправочной станции в Левобережном районе Воронежа 23 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Цитата из к/ф «Невероятные приключения итальянцев в России». Реж. Эльдар Рязанов, Франко Проспери. 1973. СССР — Италия Пожар на АЗС

Проведение проверки поручено прокуратуре города. В частности, будет проверена законность размещения автозаправочной станции вблизи жилых домов. Проверке подвергнется и работа контролирующих органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на автозаправочной станции произошел сегодня, 23 апреля, около 12:20 на улице Лебедева — загорелась цистерна со сжиженным газом. Ликвидировать возгорание пожарным удалось спустя три часа — в 15:21. Известно о двоих пострадавших — сотрудниках станции. Следственный комитета начал доследственную проверку.