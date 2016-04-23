Донецк, 23 апреля, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Власти Донецкой народной республики (ДНР) не понимают, как НАТО может помочь в разрешении конфликта на Донбассе. Об этом заявил представитель делегации ДНР на мирных переговорах в Минске Денис Пушилин, комментируя заявления главы Белого дома Барака Обамы.

mil.ru Штаб-квартира НАТО

«Я за все возможные вариации решения конфликта, — сказал Пушилин. — Основным документом, который регламентирует его решение, это своеобразная «дорожная карта», которая получила поддержку не только «нормандского формата», но и СБ ООН, — это Комплекс мер, подписанный 12 феврали 2015 г».

Дипломат считает, что стороны конфликта должны использовать только этот согласованный документ, сообщает «Донецкое агентство новостей».

«Я не вижу, каким образом здесь может повлиять НАТО, — говорит Пушилин. — Здесь наверно правильнее было, чтобы Обама свой посыл в решении конфликта все-таки направил в адрес Порошенко (президент Украины)».

22 апреля президент США Барак Обама заявил, что вооруженное противостояние на востоке Украины нужно прекратить как можно скорее. Для этого, по словам главы Белого дома, властям США необходимо «вкладывать средства в НАТО, дабы выполнить обязательства перед союзниками».